3 اتفاقيات تجهز 5 آلاف رياضي

وقّعت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأحد، ثلاث مذكرات تعاون، مع الأكاديمية المتميزة للتدريب الرياضي، وشركة درع نجد المحدودة، وشركة الأندية للرياضة.

وتستهدف الاتفاقيات، التي وقعها عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة، تطوير رياضات: الجودو، الكاراتيه، المصارعة، الجوجيتسو، التايكوندو، ورفع عدد ممارسيها، وتوفير مدربين للإشراف على تدريب هذه الرياضات، من خلال أندية «أرينا فيتنس» المملوكة للأكاديمية المتميزة للتدريب الرياضي، وأندية «الرياض كومبات» المملوكة لشركة درع نجد المحدودة، وأندية «بودي ماسترز» و«بودي موشنز» المملوكة لشركة الأندية للرياضة.

من جهته، قال باعشن: «إن أندية القطاع الخاص، شريك جوهري في رفع مستوى ممكنات ممارسة الرياضة من منشآت وأجهزة، وزيادة عدد الممارسين للرياضة من كافة فئات المجتمع، وخلق بيئة رياضية آمنة تحفز على ممارسة جميع أنواع الرياضات، وبالأخص الرياضات المدرجة في الاتفاقيات».

وكشف باعشن، عن أن عدد المستفيدين من المبادرة، سيبلغ 5 آلاف رياضي ورياضية، على أن يتم ترشيح أفضل 1000 ممارس منهم لمراحل رياضية وفنية أعلى، معلنًا في الوقت ذاته، أن 20 منشأة تم تفعيلها في المرحلة الأولى، الأحد، على أن يتبعها 15 منشأة إضافية في المرحلة الثانية من الاتفاقيات.

وأضاف باعشن، أن المدربين والمدربات الذين جرى ترشيحهم للإشراف على تدريب الممارسين للرياضات المدرجة في الاتفاقية، يتمتعون بسير رياضية عالمية، مرفقة بإنجازين أولمبيين، و8 بطولات عالم، و7 بطولات وطنية، و6 بطولات أوروبية، بواقع 40 مدربًا ومدربة في المرحلة الأولى، و26 مدربًا ومدربة في المرحلة الثانية.

وشدد الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام اللجنة بنشر ممارسة الرياضات، بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية من كافة أنحاء السعودية.