مواجهة ثأرية بين نابولي ورما

يصطدم فريق نابولي الأول لكرة القدم، الأحد، بضيفه روما، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، في المواجهة الدورية المباشرة الـ158 في تاريخهما.

ويأمل روما الثأر من نابولي، بعدما تمكن الأخير من الفوز عليه بهدف نظيف في مباراة الدور الأول في ملعب «الأولمبيكو»، لكنه سيكون على موعد مع مهمة صعبة في ملعب «دييجو أرماندو مارادونا».

وقبل انطلاق الجولة، يحتل نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الثالث برصيد 49 نقطة، وهو يبتعد بفارق تسع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، وبفارق نقطة خلف ميلان الثاني.

وعلى الجانب الآخر، أدت نتائج روما إلى فقدانه المركز الرابع وتراجعه إلى الخامس برصيد 46 نقطة، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس.

وستكون هذه المباراة بمثابة مواجهة فنية بين اثنين من المدربين الكبار، حيث يتطلع أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، لتحدي جيانبييرو جاسبريني في مواجهة يتوقع أن تكون قوية على أرض الملعب.