ريبيكا تعود بعد رفع الإيقاف

تستعد الإيطالية ريبيكا باسلر، لاعبة البياثلون، للعودة إلى التدريبات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الإثنين، للمرة الأولى بعد رفع عقوبة الإيقاف التي فُرضت عليها بسبب المنشطات.

وقضت محكمة الاستئناف التابعة لهيئة مكافحة المنشطات الإيطالية ببراءة ريبيكا الجمعة الماضي، بعد أن أثبتت اللاعبة الإيطالية أن وجود مادة ليتروزول المحظورة في العينة التي سحبت منها، يعود إلى حدوث تلوث غير مقصود.

وخضعت اللاعبة الإيطالية لاختبارات المنشطات خارج إطار المنافسات، يناير الماضي، وتبين وجود مادة ليتروزول التي تستخدم عادة في علاج السرطان، وهو ما بررته ريبيكا بوجود العقار في منزلها لإصابة والدتها بسرطان الثدي.

ومازال الغموض يحيط بمشاركة ريبيكا في سباق التتابع المقرر الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يتم حسم الموقف النهائي بشأن مشاركتها، الثلاثاء، بناءً على رؤية الجهاز الفني، ومدى قدرتها على استعادة لياقتها في وقت قياسي بعد الأزمة النفسية والبدنية التي مرت بها.

يُذكر أن رياضة البياثلون تُعد نوعًا من أنواع الرياضة الشتوية، وهي إحدى المسابقات الرئيسة في الألعاب الأولمبية، وتعني التزلج لمسافات طويلة يتخللها 2 إلى 4 جولات من الرماية باستعمال البندقية في وضعي الوقوف والانبطاح، وتعد دقة التصويب عاملًا مهما في الفوز.