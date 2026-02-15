سترول: «أستون مارتن» يحتاج التطوير

أوضح الكندي لانس سترول، سائق «أستون مارتن»، المشارك في منافسات بطولة العالم للسباقات «فورمولا 1»، أن الفريق لا يزال بعيدًا عن مستوى منافسيه.

وقال سترول :«ما زلنا نتعرف على السيارة والمحرك، لكن أمامنا الكثير من العمل للحاق بالركب، ربما أتممنا 400 لفة أقل من بقية المنافسين منذ برشلونة».

وأشار سترول إلى أن «أستون مارتن» كان عليه التعامل مع مجموعة من الأمور متمثلة في المحرك ‌والتوازن والتماسك، مضيفًا :«في الوقت الحالي، ‌يبدو أننا متأخرون بأربع ثوان ​عن الفرق المتصدرة، بل بأربع ‌ثوان ونصف، وأقول مجددًا، من المستحيل معرفة كمية الوقود ‌التي يستخدمها الجميع. علينا الآن محاولة تحسين الأداء بأربع ثوان، وسنرى ما يمكننا فعله».

واتفق فرناندو ألونسو، زميله في الفريق، على أن «أستون مارتن» بحاجة إلى تحسين الأداء.

متابعًا: «نحن متأخرون قليلًا وعلينا الاعتراف بذلك، ولكن نأمل أن يكون هناك متسع من ⁠الوقت للتحسن، ⁠لا شك أننا نمتلك أفضل هيكل، بعد أكثر من 30 عامًا من هيمنة أدريان نيوي على هذه الرياضة، لا أعتقد أن أحدًا يشك في قدرتنا على الوصول في النهاية إلى أفضل سيارة، أما بالنسبة للمحرك، فعلينا الانتظار لمعرفة متى يمكننا استخراج كامل الأداء، وأين نقف وما الذي ينقصنا، ثم العمل بجد».

ويبدأ «أستون مارتن»، الذي احتل المركز السابع في الموسم الماضي، شراكة حصرية جديدة مع هوندا ​بعد أن كان ​يستخدم محركات مرسيدس في السابق.

وينطلق الموسم الجديد لسباقات الـ«فورمولا 1»، في أستراليا 8 مارس المقبل.