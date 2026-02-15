من هو دا كوستا بطل «فورمولا إي» في جدة؟

وُلد أنطونيو فيليكس دا كوستا في 31 أغسطس 1991 بمدينة كاسكايس في البرتغال.

نشأ في عائلة مرتبطة بعالم السباقات، وبدأ مسيرته في رياضة السيارات في سن مبكرة جدًا، حين انطلق في سباقات الكارتينج بعمر 9 أعوام فقط، وسرعان ما برز في البطولات الوطنية البرتغالية بفضل موهبته اللافتة، سرعته، ومهاراته الفنية العالية التي قادته، السبت، إلى التتويج في الجولة الخامسة من بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي» لعام 2026، على حلبة كورنيش جدة.

بعد تألقه في فئات السيارات أحادية المقعد «مثل فورمولا رينو 2.0 وفوزه الشهير بجائزة ماكاو الكبرى مرتين»، دخل أنطونيو عالم «فورمولا إي» منذ موسمها الافتتاحي «2014ـ2015» مع فريق Team Aguri.

منذ ذلك الحين، أصبح أحد أبرز الوجوه الثابتة والأكثر خبرة في البطولة.

من أبرز إنجازاته في «فورمولا إي»، فوزه في سباقه الثالث فقط في البطولة «بوينس أيرس 2015».

الانتقال بين فرق قوية مثل Andretti ، DS Techeetah ، TAG Heuer Porsche.

بطل العالم في «فورمولا إي» موسم 2019ـ2020 مع فريق DS Techeetah، في موسم سيطر فيه بثبات وذكاء تكتيكي مذهل.

حتى الآن، حقق 13 انتصارًا بما في ذلك فوزه الأول مع جاكوار في سباق جدة 2026، أكثر من 25 منصة تتويج، وعدة مراكز انطلاق أولى «بول بوزيشن»، ويُعد من أفضل السائقين في إدارة الطاقة والتجاوزات الذكية.

في أكتوبر 2025، وقّع أنطونيو عقدًا مع فريق جاكوار TCS ريسينج، لينضم إلى زميله ميتش إيفانز في واحدة من أقوى الثنائيات في البطولة.

الانتقال إلى الفريق البريطاني شكّل مرحلة جديدة في مسيرته، حيث يقود سيارة Jaguar I-TYPE في موسم 2025ـ2026 «الموسم 12»، وبالفعل حقق أول فوز له مع الفريق في سباق جدة «الجولة الخامسة» في فبراير 2026، مساهمًا في جعل جاكوار أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ «فورمولا إي» بعدد الانتصارات «24 انتصارًا» مع بلوغ عمره 34 عامًا.

ويشارك أنطونيو أيضًا في بطولة العالم للتحمل «WEC» مع فرق مثل JOTA Sport وAF Corse سابقًا، وحاليًا مع Alpine في فئة Hypercar، حيث فاز في فئة LMP2 في سباق لومان 24 ساعة سابقًا.