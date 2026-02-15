النصر يستعيد الناصر والنجعي

يسترد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه سعد الناصر وسامي النجعي في التدريبات، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن التقرير الطبي أكد تعافي الثنائي الناصر والنجعي من إصابتيهما العضليتين وعدم حاجتهما إلى برنامج علاجي خلال الأيام المقبلة والسماح لهما بالمشاركة، فيما يحتاج الحارس راغد النجار إلى جلسات علاجية خلال الأسبوع الجاري.

وكشف المصدر عن أن العراقي حيدر عبد الكريم استبعد من مباراة فريق تحت 21 عامًا أمام الجبلين، الأحد، ضمن الجولة الـ 15 من دوري «جوي»، بسبب تعرضه إلى وعكة صحية، وينتظر أن يشارك في تدريبات الفريق الأول الجماعية، الإثنين، استعدادًا لمباراة أركاداج التركمانستاني ضمن إياب منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 الأربعاء المقبل.

ومن جانبه، منح البرتغالي جيسوس راحة لجميع عناصر الفريق، الأحد، بعد الفوز على الفتح 2ـ0 في مباراة الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطةً، متأخرًا خلف الهلال المتصدر بفارق نقطةٍ واحدةٍ.