يايسله: أجهز البدلاء.. والذكريات جميلة

أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنه سيمنح بعض البدلاء فرصة المشاركة أمام شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، الإثنين.

وقال في المؤتمر الصحافي، الأحد، الخاص بمواجهة شباب الأهلي: «سنمنح بعض اللاعبين راحة من أجل تجديد طاقتهم ونبحث عن تجهيز جميع اللاعبين، والعمل على الجاهزية البدنية التامة».

وأيضًا «لدينا ذكرى جميلة العام الماضي حينما حققنا اللقب ونبحث عن صنع التوازن بين اللاعبين الذي خاضوا المواجهات الماضية، من أجل الوصول إلى التشكيلة المناسبة لخوض لقاء الإثنين».

وأكد المدرب الألماني أهمية الحصول على مركز متقدم في سلم الترتيب، مشيرًا إلى أن مباراة شباب الأهلي مهمة جدًا.

من جانب آخر، أوضح عبد الرحمن الصانبي حارس مرمى فريق الأهلي، رغبتهم في الفوز على شباب الأهلي الإماراتي.

وقال: «طموحنا كبير في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة، الإثنين، ضد شباب الأهلي الإماراتي، وزملائي اللاعبون لديهم الرغبة الكاملة في تحقيق الفوز والانتصار، والضغط الذي حدث في المباريات الماضية ليس عذرًا، والتدوير بين اللاعبين يعكس الروح والتنافس بين اللاعبين، ونحن نبحث عن أخذ الفرصة».

وأكد الصانبي أهمية استغلال الفرص المتاحة للمشاركة مع فريقه.

وأضاف: «يجب علينا أن نستغل الفرص المتاحة للمشاركة مع الفريق، وذلك من أجل تمثيل المنتخب السعودي الذي أعده شرفًا كبيرًا».