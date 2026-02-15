فوجيتا.. رجل الثراء في الواقع والخيال

بعد الفوز التاريخي، السبت، في «كأس السعودية»، وقف الياباني سيسوما فوجيتا بهدوئه المعتاد، وقال بابتسامة خفيفة: «أحب السعودية، وخيولي تعشقها، لذلك العودة إليها أمر حتمي».

لم يكن يتحدث عن الجوائز فقط ـ التي بلغت 20 ملايين دولار للفوز الثاني المتتالي ـ بل عن الشعور الذي ينتابه كلما رأى خيوله تتوج على مضمار الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض.

وأضاف لاحقًا أن خطته الأصلية كانت الاعتزال بنهاية العام 2026، لكنه قد يمدد مسيرة الجواد «فور إيفر يونج» في سبيل حلم ثالث في «كأس السعودية».

كان الجو عليلًا في الرياض 14 فبراير 2026، والحشد الهائل يهتف باسم الجواد الياباني الذي حقق ما لم يحققه أحد من قبل، الفوز بـ«كأس السعودية» ـ السباق الأغنى في العالم بـ20 مليون دولار ـ مرتين متتاليتين.

تحت إشراف المدرب يوشيتو ياهاجي وقيادة الخيال ريوسي ساكاي، تقدم «فور إيفر يونج» في اللحظات الأخيرة بقوة مذهلة، متجاوزًا التحدي الأمريكي القوي من نيسوس بفارق طول واحد.

هذا الفوز لم يكن مفاجأة لمن يعرف قصة فوجيتا، منذ طفولته في مدينة ساباي الهادئة بمحافظة فوكوي اليابانية في مايو 1973، كان الصبي يشاهد سباقات الخيل على التلفاز، يحلم بأساطير مثل توكاي تيو وماينر لاف، ويراهن في أحلامه.

نشأ في بيت متواضع، والده موظف مصنع بسيط، لكنه بنى إمبراطورية رقمية عبر تأسيس «سايبر إيجنت» في 1998، التي أدرجت في بورصة طوكيو عام 2000 ليصبح أصغر رئيس تنفيذي في تاريخ اليابان.

الثروة أتت، ومعها مشاريع مثل AbemaTV، نادي إف سي ماتشيدا زيلفيا لكرة القدم، دوري الماه جونج، ولعبة «أوما موسومي بريتي ديربي» التي ربطت اسمه بعالم الخيول الافتراضية، لكن الشغف الحقيقي كان الخيول الحية.

بدأ الرهانات الجادة، فاز بـ14 مليونًا في أريما كينين 2008، ثم حصل على رخصة الملكية عام 2021 بعد تشجيع الفارس تاكي يوتاكا.

في 2022، اشترى مهرًا بـ900 ألف دولار في مزاد JRHA، وسمّاه «فور إيفر يونج» مستوحى من أغنية AK-69.

تحول الاسم إلى أسطورة، فاز في «كأس السعودية» 2025 بمعركة حماسية أمام Romantic Warrior، ثم تكرار الإنجاز في 2026 أمام Nysos، ليصبح أول حصان يحقق ذلك.

لم يقتصر إسطبل فوجيتا على هذا الجواد، في 2025، فاز «شن إمبرور» بكأس نيوم، وتجاوز الإسطبل أكثر من 200 سباق، فاز في 134 منها بمعدل نجاح قريب من 67%، وجمع جوائز تفوق 770 مليون ريال.

فوجيتا، الذي يفضل الابتعاد عن الأضواء، يثق في فريقه، المدرب ياهاجي، الخيال ساكاي، والخيول ذات الدم القوي.

كتب سيسوما فوجيتا قصة شغف تحولت إلى تاريخ، من حلم طفولة بدأ بالتلفاز، إلى مجد انتهى واقعًا بصنع أسطورة «فور إيفر يونج».