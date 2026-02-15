«Richter» و«أبو عمر» يتزعمان ألقاب «Riyadh Clash»

توّج اللاعبان «أبو عمر» من فريق «فالكونز» للرياضات الإلكترونية، بلقب لعبة «فاتال فيوري»، و«Richter»، بلقب لعبة «ستريت فايتر 6»، وذلك ضمن منافسات بطولة رياض كلاش «Riyadh Clash».

وتلعب البطولة ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية، وتركّز بشكل أساسي على ألعاب القتال مثل Tekkenو fatal fury، وتجمع منافساتها اللاعبين المحترفين والهواة وجهًا لوجه.

وتُنظم البطولة بنظام تنافسي رسمي، بنظام خروج المغلوب مرتين، مع جوائز مالية تُمنح لأصحاب المراكز الأولى.

وتهدف «Riyadh Clash» إلى دعم مجتمع الألعاب القتالية في السعودية، واكتشاف المواهب المحلية، ورفع مستوى المنافسة في هذا النوع من الألعاب، إذ تُعد جزءًا من الحراك المتنامي للرياضات الإلكترونية في الرياض، خصوصًا مع استضافة السعودية لفعاليات عالمية كبرى في هذا المجال.