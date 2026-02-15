الهلال يفقد هرنانديز أمام الوحدة

يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى إجراء العديد من التغييرات على القائمة المشاركة أمام الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب الإيطالي يعمل على سياسة التدوير ومنح الفرصة للاعبين من أجل تقديم ما لديهم من إمكانات.

وباتت مشاركة الفرنسي ثيو هرنانديز الظهير الأيسر، ضئيلة أمام الوحدة الإماراتي بسبب إصابة في مفصل القدم وضعته داخل العيادة الطبية وحرمته من المشاركة في مباراة الاتفاق التي كسبها الأزرق 2ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وخاض هيرنانديز 28 مباراة بقميص الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين، وبلغ مجموع دقائق مشاركته 2324 دقيقة، كما شارك في جميع مباريات الفريق ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى حضوره في كأس الملك، فيما اقتصر غيابه في الدوري على مباراتين حتى الآن.

ويغيب عن اللقاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، بسبب لوائح الاتحاد الآسيوي التي تمنع مشاركته في مرحلة الأدوار التمهيدية بما أنه لعب مع الاتحاد في الدور ذاته.

ويعاود القطب العاصمي تدريباته، الأحد، بعد الراحة التي منحها إنزاجي لجميع اللاعبين، السبت.