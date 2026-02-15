«ريمونتادا» تقود طوكيو إلى الصدارة

قلب فريق طوكيو فيردي الياباني الأول لكرة القدم، تأخره بهدف أمام مضيفه كاشيوا رايسول، إلى فوز بنتيجة 2ـ1، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المحلي الممتاز.

وبدأت المباراة بسيطرة من أصحاب الأرض الذين نجحوا في إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف سجله يوتو كويزومي في الدقيقة 33، وسط مؤشرات كانت توحي بأن كاشيوا رايسول في طريقه للظفر بالنقاط الثلاث على ملعبه.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة قوية من طوكيو فيردي، وتمكن إيتسوكي سومينو، من إدراك التعادل في الدقيقة 63 بعد تمريرة حاسمة من هيروتو يامامي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح يويا فوكودا، في تسجيل هدف الفوز القاتل.

وأنهى كاشيوا المباراة بعشرة لاعبين لطرد واتارو هارادا في الثواني الأخيرة.

ورفع الفوز رصيد طوكيو فيردي إلى ست نقاط في الصدارة، وظل كاشيوا في المركز الأخير دون نقاط بعد خسارته للمرة الثانية تواليًا.

وفي المباريات الأخرى، فاز سيريزو أوساكا على مضيفه أفيسبا فوكوكا 2ـ0، وتعادل جامبا أوساكا سلبًا مع ضيفه نجويا جرامبوس آيت، كذلك تعادل يونايتد شيبا بدون أهداف مع ضيفه كاواساكي فرونتال.