بونسيلووما يخطف ذهبية المطاردة

أحرز السويدي مارتن بونسيلووما، ذهبيته الأولى بعد فوزه بسباق المطاردة 12.5 كم في البياثلون للرجال، فيما حل الفرنسي كوينتان فيّون ماييه، حامل اللقب، سابعًا، الأحد، في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026.

وكان فيّون ماييه، يمني النفس بالاحتفاظ باللقب، وإضافته إلى ذهبيتي 10 كم سبرينت، والتتابع المختلط اللتين أحرزهما في النسخة الجارية، وبالتالي رفع رصيده الإجمالي إلى 5 ذهبيات أولمبية، لكنه اكتفى بالمركز السابع بفارق 1:13.5 دقيقة عن بونسيلووما الذي توّج بذهبيته الأولمبية الأولى بجانب فضيته في سباق الانطلاق الجماعي 15 كم في أولمبياد بكين 2022.

وتقدم ابن الثلاثين عامًا بفارق 20.6 ثانية، على النرويجي ستورلا هولم لاجرايد، الذي أضاف الفضية إلى برونيزيتي 20 كم فردي، و10 كم سبرينت، فيما جاء الفرنسي إيميليان جاكلان ثالثًا بفارق 29.7 ثانية.