الأحد.. الاتحاد يحدد مصير بيرجوين

يحدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأحد، إمكانية مشاركة الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين من عدمها أمام السد القطري، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وانضم بيرجوين إلى زملائه في التدريبات قبل مباراة الفيحاء الماضية، بعد اكتمال برنامجه العلاجي عقب معاناته من إصابة في عضلة الساق لحقت به خلال مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وحالت دون مشاركته في 6 مباريات بالدوري، إضافة إلى مواجهة وحيدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويفتح البرتغالي كونسيساو مدرب الفريق الجداوي، الأحد، ملف مباراة السد بعد الراحة التي منحها لجميع اللاعبين، السبت.

وتغادر بعثة الاتحاد، صباح الإثنين، إلى الدوحة العاصمة القطرية، على أن يجري تدريبه الأخير على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد.

وضمن الاتحاد التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة بعد الفوز على الغرافة بنتيجة كبيرة قوامها 7ـ0، الثلاثاء الماضي، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، وثلاث خسائر.