الذهبية الأولى

2026.02.15 | 03:33 pm
توّج السويدي مارتن بونسيلووما، بذهبيته الأولى بعد فوزه بسباق المطاردة 12.5 كم في البياثلون للرجال، الأحد، في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 (الفرنسية) و(رويترز)
