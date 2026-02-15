الذهبية الأولى

توّج السويدي مارتن بونسيلووما، بذهبيته الأولى بعد فوزه بسباق المطاردة 12.5 كم في البياثلون للرجال، الأحد، في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 (الفرنسية) و(رويترز)