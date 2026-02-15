محرز يحسم النجومية بـ4

خطف الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نجومية الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، وفقًا لاختيارات كوكبة من المدربين السعوديين والعرب عبر «الرياضية».

ونال محرز «34 عامًا» النجومية بعد حصوله على 4 أصوات من أصل ثمانية، عقب قيادته الأهلي إلى انتصار عريض على الشباب بـ 5ـ2 في الرياض، محرزًا الهدف الثالث.

ومنح السعوديان يوسف عنبر، وخالد القروني، والبحريني خالد جاسم، والبوسني روسمير تسفيكو، أصواتهم إلى النجم الجزائري.

وذهب صوت السعودي فوزي الشهري، إلى محمد كنو لاعب الهلال، ومنح مواطنه بندر باصريح صوته إلى الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، وصوت التونسي فتحي الجبال إلى صالح البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأعطى الأردني عثمان الحسنات صوته للإيفواري ياكو ميتى مهاجم ضمك.

ولعب محرز مع الأهلي الموسم الجاري 28 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.