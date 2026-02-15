تمزق يُبعد نوير عن بايرن

خسر فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، بطل ومتصدر ترتيب الدوري المحلي، جهود مانويل نوير، حارس المرمى والقائد، بسبب تمزق في ربلة الساق، وفقًا لما أعلنه الأحد.

وأصدر النادي الألماني بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «سيضطر بايرن ميونيخ إلى اللعب من دون مانويل نوير في الوقت الجاري»، من دون أن يحدد مدة غياب قائده.

واستُبدِل نوير، ابن الـ39 عامًا، خلال استراحة شوطي مباراة السبت التي فاز فيها بايرن على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 3ـ0 في الدوري المحلي، ما سمح له بالابتعاد مجددًا عن غريمه بوروسيا دورتموند بفارق ست نقاط.

وشككت الصحافة الألمانية بقدرة نوير على التعافي في الوقت المناسب، لخوض المباراة المهمة ضد دورتموند في نهاية فبراير الجاري، على أن يغيب بالتأكيد عن مباراة آينتراخت فرانكفورت، السبت المقبل.

وعانى نوير، الذي يحتفل بيوم ميلاده الأربعين مارس المقبل، من إصابات عدة في ربلة الساق، وغاب الموسم الماضي لعشر مباريات بسببها.