إنزاجي: ليوناردو خارج حساباتي

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، غياب المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو أمام الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحافي، الأحد: «ماركوس يتدرب مع المجموعة، والإثنين، لن يكون موجودًا معنا في المباراة، أمامنا تدريب أخير وبعدها أحدد الأسماء التي ستظهر أمام الوحدة الإماراتي، هناك حلول في رأسي وأعمل على تنفيذها».

وأضاف: «الإثنين أمامنا مباراة أخيرة في الأدوار التمهيدية والفريقان متأهلان وحتى هذه اللحظة لم أحدد الأسماء التي ستشارك في المباراة سواء الأوروجوياني داروين نونيز أو البرازيلي ليوناردو، وهي مباراة مهمة لا بد أن نضع فيها عناصر فريق تظهر التنافسية والفوز ونعرف واجبنا تجاه المباراة والتركيز عالٍ من اللاعبين ونحن لا نستمر على هذا المنوال والمهم الخروج بشباك نظيفة».

وأوضح المدرب الإيطالي أنه تحدث مع الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول أثناء اجتماعهم مع لاعبي الهلال.

وتابع: «تحدثنا مع مدرب المنتخب، ومع الشؤون الفنية، عن اللاعبين السعوديين وعن اللاعبين السعوديين الشبان، والاجتماع بالنسبة لنا كان اجتماعًا مهمًا ومثمرًا للكرة السعودية».

من جانب آخر، وصف مراد هوساوي، لاعب فريق الهلال، مباراة الوحدة الإماراتي بالمهمة، مؤكدًا حرصهم على الاستمرار في الانتصارات.

وقال: «مباراة الوحدة مهمة لإكمال الانتصارات، والاستمرار على ما نحن عليه، وتحقيق الفوز وهذا ما نعمل عليه».

وأكد هوساوي أن هناك فرقًا بين أسلوب الإيطالي سيموني إنزاجي مدربه الحالي واليوناني جورجوس دونيس مدربه السابق في الخليج.

وأضاف: «هناك فرق بين أسلوب إنزاجي وأسلوب دونيس، هما مدربان رائعان، لكن علي التأقلم مع الأسلوب الجديد في الهلال، وإظهار نفسي بشكل ممتاز للمدرب».