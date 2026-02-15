بيريرا يخلف دايتش في نوتنجهام

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، ​الأحد، ‌تعيين ⁠البرتغالي فيتور ​بيريرا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد 18 شهرًا.

وجاء تعيين ⁠بيريرا بعد ‌إقالة ‌المدرب ​شون دايتش، الأسبوع الماضي، عُقب التعادل سلبًا أمام وولفرهامبتون ‌واندرارز في الدوري المحلي.

ويُعد البرتغالي بيريرا رابع ⁠مدرب دائم للفريق الموسم الجاري بعد نونو إسبيريتو سانتو، أنجي بوستيكوجلو، ودايتش.

ولم يعمل بيريرا منذ رحيله عن وولفرهامبتون في نوفمبر 2025، بعد بداية كارثية للموسم.

وتكمن مهمة المدرب البرتغالي الرئيسة بإبقاء نوتنجهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط بفارق ثلاث نقاط، مع تبقي 12 مباراة على نهاية الدوري الإنجليزي.

ويقود بيريرا لاعبي نوتنجهام في مباراة الذهاب من ملحق الدوري الأوروبي أمام فنربخشة التركي، الخميس المقبل.