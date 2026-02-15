ساسولو يقلب الطاولة.. ويتقدم إلى السابع

قلب فريق ساسولو الإيطالي الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام مضيفه أودينيزي إلى فوز بنتيجة 2ـ1، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ25 من الدوري المحلي.

وافتتح أومار سويلت التسجيل لصالح أودينيزي في الدقيقة العاشرة بعد استغلال خطأ دفاعي للفريق الضيف، ليسدد كرة من حافة منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض في اللقاء الذي شهد عودة نيكولو زانيولو إلى التشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب كوستا رونيايتش.

وانتفض ساسولو في الشوط الثاني مسجلًا هدفين في غضون دقيقتين فقط، وبدأ التحوّل في الدقيقة «55» بهدف أحرزه الفرنسي أرمان لوريينتي بعد عمل جماعي.

ولم يكد أودينيزي يستفيق من صدمة التعادل حتى أضاف أندريا بينامونتي الهدف الثاني لساسولو بضربة رأسية، مستفيدًا من عرضية أوليسيس جارسيا.

ورفع ساسولو رصيده إلى 32 نقطة من 25 مباراة في المركز التاسع، متفوقًا بمركز واحد على أودينيزي الذي تراجع إلى المركز العاشر بالرصيد ذاته من النقاط.