انطلاق «ليالي رمضان» في جدة التاريخية

انطلقت فعاليات ليالي رمضان في منطقة جدة التاريخية، الأربعاء، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك بتنظيم من شركة بنش مارك.

وتنوَّعت الفعاليات الرمضانية في حارات جدة التاريخية وساحاتها وبيوتها التراثية وتقدم برامج ثقافية وعروضًا تراثية تسلط الضوء على التقاليد الرمضانية، إلى جانب تنظيم جولات تعريفية في البيوت والمتاحف التاريخية، بما يعزز تجربة الزوار ويثري حضورهم الثقافي خلال الشهر الكريم.

وتبدأ الفعاليات يوميًّا من الـ 05:00 مساءً حتى الـ 02:00 صباحًا، في مختلف مرافق جدة التاريخية، بما في ذلك الأسواق والمطاعم والمساحات والمواقع التاريخية، وسط تنظيم متكامل يهدف إلى تسهيل حركة الزوَّار وضمان انسيابية التنقل داخل المنطقة، من خلال توفير مناطق مخصصة للاستراحة، وإتاحة دليل رقمي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بجدة التاريخية، إضافة إلى تخصيص مواقف للزوّار وتنظيم الدخول عبر مداخل رئيسة مزوَّدة بإشارات إرشادية.