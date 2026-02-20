الأخدود يبحث عن الانتصار الأول أمام القادسية

يلتقي فريق الأخدود الأول لكرة القدم أمام ضيفه القادسية، الجمعة عند الـ 10:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في ثلاث مواجهات بدوري المحترفين، حضر التعادل في اثنتين بنتيجة سلبية، وحقق القادسية فوزًا واحدًا، فيما لم يسبق للأخدود أن حقق أي انتصار.

ويسعى الأخدود إلى الحد من الخسائر التي تلقاها في الجولات الماضية، التي كان آخرها أمام الحزم، في حين يدرك القادسية أنَّ التعثر في أي نقطة يبعده عن اللحاق بركب المقدمة.

ميدانيًّا، عاد سعيد الربيعي إلى قائمة الأخدود بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة للإجهاد، فيما سيكون القادسية بكامل عتاده سعيًا إلى خطف النقاط الثلاث.

ويحتل الأخدود المرتبة قبل الأخيرة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يقع القادسية في المرتبة الرابعة برصيد 47 نقطة.