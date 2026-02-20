مدرب النصر: لديهم 15 أجنبيا وهذا يخل بالتوازن

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن حصول بعض الأندية على 12 أو 13 أو 15 لاعبًا أجنبيًا يحدث نوعًا من عدم التوازن، وأبدى جاهزية فريقه التامة لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري «روشن» على ملعب «الأول بارك»، السبت، وذلك خلال المؤتمر الصحافي المنعقد، الجمعة.

وحول قائمة اللاعبين المتاحة والظروف المحيطة بالدوري، أشار المدرب البرتغالي إلى تعامله مع المجموعة الحالية على الرغم من التفاوت في عدد المحترفين الأجانب بين الأندية وقال: «نتعامل باللاعبين الموجودين والأهم هو إكمال الموسم، وصحيح أن الفرق الأخرى لديها 12 أو 13 أو 15 لاعبًا أجنبيًا وهذا يحدث بعضًا من عدم التوازن لكننا سعداء باللاعبين الموجودين حاليًا».

وبيّن جيسوس أن المباراة تمثل مسؤولية جديدة يسعى من خلالها فريقه إلى مواصلة سلسلة نجاحاته وقال: «مباراة أخرى تضاف للمسؤوليات على النصر، لدينا 7 انتصارات متتالية ونبحث عن الثامن، فريقنا حاليًا دون إصابات وننتظر دعم جماهيرنا في المدرجات».

ووصف جيسوس الخصم بأنه فريق يملك القدرة على إرهاق المنافسين، إلا أنه شدد على رغبة فريقه في انتزاع النقاط الثلاث مستفيدًا من اكتمال الصفوف والمؤازرة الجماهيرية، موضحًا معرفته الدقيقة بنادي الحزم بقوله: «نعرف جيدًا الحزم، فهو فريق لعب مدة طويلة في الدوري، ولديه فابيو مارتينيز لاعب وسط هجومي مميز سبق له اللعب في البرتغال، مباراة الغد صعبة والأهم بالنسبة لنا هو تطبيق أفكارنا الفنية وخلق الكثير من الفرص مع إيجاد التوازن الدفاعي المطلوب».

كما وجه دعوة للمحبين قائلًا: «أطلب من الجماهير أن يكونوا موجودين معنا لنحتفل بالمستوى وبليلة رمضانية جميلة».

وتطرق جيسوس إلى التغيير الذي أحدثه في جدولة الحصص التدريبية خلال شهر رمضان موضحًا: «تجربة جديدة أن نؤدي التدريبات قبل الإفطار، فكرنا بشيء جديد نطبقه وبطلب من اللاعبين أن تكون التدريبات في هذا التوقيت، ولا نعرف ما إن كنا سنكمل عليها حيث سنقيم يومًا بيوم الحالة البدنية، فكنت سابقًا أدرب اللاعبين في الليل لكننا سننظر إلى الأمر يوميًا وسنرى كيف ستكون ردة فعل اللاعبين».

وحول هوية حارس المرمى الأساسي للقاء المقبل، أفاد بأن القرار النهائي سيتخذ بناءً على التدريب الأخير، قائلًا: «سيحدد تدريب اليوم القائمة، ولا يوجد داعٍ لإخراج بينتو من المرمى مع العلم أن نواف العقيدي كان جيدًا في المباراة الماضية، وأنييجو قد لا يكون موجودًا وهذا قد يفتح خانة لثمانية أجانب في الملعب خلال مباراة الغد».

واختتم مدرب النصر حديثه بتوجيه رسالة مباشرة للمدرج الأصفر مع دخول المسابقات مراحلها الفاصلة، وقال: «رسالتي هي أن الجماهير كانت داعمة لنا في الفترة الأخيرة وقد دخلنا الآن الفترة الحاسمة، نريد المدرجات صفراء وفي هذه الأوقات الرمضانية الجميلة نطلب من العائلات الحضور والاستمتاع بالمباراة وتحقيق الانتصار، مبينًا أن تكاتف الجميع في هذا التوقيت يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الفريق في المنافسة المحلية».