دانييلا تنتزع ذهبية سباق التزلج الحر

انتزعت الألمانية دانييلا ماير الميدالية الذهبية في سباق التزلج الحر للسيدات، الجمعة، بدورة ألعاب ميلانو كورتينا الأولمبية الشتوية.

وتفوقت ماير على كل من بطلة العالم وبطلة أولمبياد بكين 2022، لتحقق أكبر إنجاز في مسيرتها الرياضية.

وحصلت السويسرية فاني سميث، بطلة العالم، على الميدالية الفضية، بعدما حلت في المركز الثاني، بينما اكتفت السويدية ساندرا نايسلوند، بطلة النسخة الماضية من الأولمبياد، بالحصول على الميدالية البرونزية، عقب تفوقها على الفرنسية المخضرمة مارييل بيرجر ساباتيل.

يذكر أن سباق التزلج الحر، وهو جزء من رياضة التزلج الاستعراضي، يتضمن تنافس أربعة متسابقين جنبًا إلى جنب على مسار متموج يتضمن قفزات.