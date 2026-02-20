السبت.. ميسي يفتتح الدوري الأمريكي

يستأنف الدوري الأمريكي لكرة القدم منافساته، السبت، ويتقدّم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، مواجهة مباراة احتفالية، قبل أشهر من مونديال كأس العالم 2026 في الاستفادة من زخمه.

ويستهل ميسي، النجم الأبرز في الـ«إم إل إس»، موسمه الرابع بمواجهة لوس أنجليس إف سي ونجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون، السبت، على ملعب «ميموريال كوليسيوم»، الذي يتسع لـ 77 ألف متفرّج، وسيستضيف بعد عامين دورته الثالثة من الألعاب الأولمبية.

وتبدو هذه الانطلاقة الصاخبة مناسبة لدوري سيتم تقسيم موسمه إلى قسمين بسبب كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك هذا الصيف في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو.

وعادة ما تشهد الدول المضيفة لكأس العالم ارتفاعًا في الحضور الجماهيري والاهتمام بدورياتها المحليّة، فيما يسعى مسؤولو الدوري الأمريكي إلى إبقاء العيون الأمريكية مركّزة على اللعبة الجميلة بعد انتهاء البطولة وعودة المنتخبات إلى بلدانها.

ويرى دون جاربر، مفوّض الدوري، أنَّ عام 2026 سيكون «عامًا كبيرًا» للبطولة، آملًا أن تستفيد الـ«إم إل إس» من الزخم الذي ستولّده هذه المسابقة الدولية الرفيعة.

وسيتوقف الدوري لمدة سبعة أسابيع في يونيو ويوليو، مع تخصيص خمسة ملاعب من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بينما ستُستخدم ملاعب أخرى ومنشآت الأندية كمقارّ تدريب للمنتخبات الوطنية ومناطق للمشجعين.

ويخطط الدوري للاستفادة من تقسيم الموسم من أجل جذب مشجعين جدد. وتشير تقارير إلى حملة تسويقية تتراوح قيمتها بين 15 و30 مليون دولار خلال المونديال، لحث المشاهدين على دعم فرقهم المحلية وتعزيز صورة الدوري الذي يزداد استقطابًا للنجوم.

ومن المتوقع أن يشارك عدد قياسي من لاعبي الدوري الأمريكي في المونديال، بينهم سون وربما ميسي.

وفي سن الـ 38، لا يزال الغموض يكتنف مشاركة الأرجنتيني المتوَّج بالكرة الذهبية ثماني مرات، وآخرها في 2022 في قطر، في العرس العالمي للمرة السادسة.

وكان ميسي تألّق في الموسم الماضي بقيادة إنتر ميامي إلى لقبه الأول في الدوري، بعدما أنهاه هدّافًا للدوري وأفضل لاعب فيه.