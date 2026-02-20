اتحاد الرياضات الإلكترونية يوقع مذكرتين مع ROC Esports وTeam Stallions

وقّع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مذكرتي تفاهم مع فريقي ROC Esports وStallions Esports، بهدف دعم نمو القطاع وتنمية المواهب الوطنية وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والمهني.

وتركّز الاتفاقيتان على تمكين العاملين والرياضيين في قطاع الرياضات الإلكترونية عبر برامج ومبادرات الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، بما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومبادرات مشتركة لإعداد كوادر مؤهلة مهنيًا واستكشاف المسارات الوظيفية للخريجين، إلى جانب تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تعليمية وفنية وتقنية وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال الحملات والفعاليات.

وتجسّد هذه الشراكات توجه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية نحو توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية، بما يسهم في دعم نمو القطاع، وتعزيز أثره الاقتصادي والمجتمعي، وتطوير مسارات مهنية واعدة للكفاءات الوطنية، وتؤكد هذه المبادرات حرص الاتحاد على بناء منظومة متكاملة تجمع الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية المعرفية.