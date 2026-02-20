احتفاء بالتأسيس ورمضان.. المتحف الوطني يطلق «ذاكرة الدار»

أطلق المتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي برنامج «ذاكرة الدار»، احتفاءً بيوم تأسيس السعودية وتزامنًا مع ليالي شهر رمضان، خلال الفترة من 19 فبراير حتى 6 مارس، من الـ 10:00 مساءً إلى الـ 01:00 صباحًا، في فعاليات تجمع التراث بالتجارب التفاعلية داخل أروقة المتحف.

ويقدم البرنامج مزيجًا من المعروضات المُلهمة من الماضي، وقصص تفاعلية، وتجارب طعام، إلى جانب سلسلة من الأنشطة الحية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، في قالب يربط الحاضر بجذور الدولة عبر تجارب ثقافية مشتركة يعيشها الزوّار في ساحات المتحف وقاعاته.

وتوزعت الفعاليات على محورين رئيسين، الأول «يوم التأسيس» من 19 إلى 22 فبراير، ويستحضر إرث الدولة السعودية الأولى والقيم التي صنعت الهوية السعودية عبر ثلاثة قرون، أما المحور الثاني «ليالي رمضان» فيمتد حتى 6 مارس، ويقدم أجواءً رمضانية عبر أنشطة ثقافية وتراثية تعزز التواصل الاجتماعي.

ويتيح «ذاكرة الدار» مجموعة من التجارب المتنوعة، من بينها زوايا تصوير خاصة، وفعاليات تفاعلية أبرزها «مفاتيح الدار» كخريطة تفاعلية، و«دكان الأجاويد» المستوحى من الأسواق القديمة، والألعاب الخارجية، إلى جانب النشاط السردي «في متحفنا حكايا» المعتمد على الألغاز المستوحاة من المقتنيات، وعرض «أزياء العز» للأزياء السعودية التقليدية، ولعبة «شواهد الدار» التي تربط الرموز الثقافية بمفردات الحياة اليومية، إضافة إلى مسرح الظل «على خطاهم» الذي يجسّد شخصيات تاريخية في قالب حكائي.