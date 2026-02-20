الاتحاد السنغالي يندد بحكم القضاء المغربي

ندد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الجمعة، بحُكم اعتبره «شديد القسوة بشكل لا يمكن فهمه» وغير متناسب، بعد أحكام أصدرها القضاء المغربي بحق 18 مشجعًا سنغاليًّا، موقوفين في المغرب منذ نهائي كأس الأمم الإفريقية منتصف يناير الماضي، بالسجن بين ثلاثة أشهر وعام واحد.

وكان المتهمون يُحاكمون أمام محكمة الرباط بتهم «الشغب»، وهي تهم تشمل أعمال عنف خاصة ضد قوات الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورشق مقذوفات، على خلفية أعمال شغب شهدها نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وحُكم على تسعة منهم بالسجن لعام واحد وغرامة قدرها 5 آلاف درهم «نحو 460 يورو»، وستة آخرين بستة أشهر وبدفع غرامة 2000 درهم «180 يورو»، أما الثلاثة الباقون فحُكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 1000 درهم «90 يورو».

وقال بكاري سيسيه، رئيس لجنة الإعلام في الاتحاد السنغالي، في تصريح لوكالة فرانس برس: «نعرب عن عميق استيائنا وحيرتنا بعد الحُكم الصادر بحق المشجعين السنغاليين الثمانية عشر. هذا القرار الذي يتسم بقسوة غير مفهومة، يثير غضبًا شديدًا».

وأضاف: «ما نعتبره شكلًا من أشكال الظلم الصارخ ضد مواطنينا يثير القلق. تقع مشاجرات في العديد من الملاعب حول العالم، بما في ذلك كل عطلة نهاية أسبوع في المغرب، من دون أن تؤدي إلى مثل هذه العقوبات. لذلك يبدو أن التعامل مع هؤلاء المشجعين كان غير متناسب».

وقال محامي المتهمين السنغاليين الفرنسي-السنغالي باتريك كابو، المسجل في نقابة المحامين في جيرس بفرنسا لوكالة فرانس برس، الخميس، تعليقاً «إنه أمر غير مفهوم»، مندّدًا بأن موكليه يُستخدمون كـ«كبش فداء».

وحُكم على فرنسي حوكم إلى جانب السنغاليين لرميه زجاجة ماء بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 1000 درهم.

وتوّج منتخب السنغال باللقب عقب فوزه على المغرب 1ـ0 بعد التمديد في نهائي فوضوي شهد أحداث شغب عقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدلًا من الضائع من الشوط الثاني، بعد إلغاء هدف للسنغال.

وحاول مشجعو «أسود التيرانجا» اقتحام أرض الملعب لمدة تقارب 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية. وفي الوقت الإضافي سجل باب جي هدف الفوز للسنغال من تسديدة صاروخية.

كما ألقى عدد من مشجعي السنغال مقذوفات على أرض الملعب، من بينها كرسي واحد على الأقل.