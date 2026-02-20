برنامج خاص يجهز الاتفاق قبل الديربي

فتح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ملف استعداداته لمواجهة القادسية، الإثنين 23 فبراير، في ديربي الشرقية، تحت قيادة سعد الشهري، الذي بدأ تجهيز الفريق للمباراة المرتقبة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

واعتمد الشهري برنامجًا رمضانيًّا يبدأ بتجمع اللاعبين في مقر النادي لتناول وجبة الإفطار معًا، قبل انطلاق التدريبات مباشرة، في خطوة تهدف إلى ضبط النظام الغذائي للفريق والحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال الشهر المبارك.

ويعمل الجهاز الفني على متابعة الحالة البدنية للمهاجم نكوتا وزميله دودا، أملًا في لحاقهما بالمواجهة، وسط تركيز كبير على رفع إيقاع التحضيرات الفنية قبل الصدام الجماهيري في الشرقية.