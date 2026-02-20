بيريرا.. من إنقاذ وولفرهامبتون إلى بداية أوروبية مثالية

حوّل البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم، مسار مسيرته الإنجليزية سريعًا بعدما أنهى تجربته مع وولفرهامبتون في نوفمبر 2025 عقب بداية متعثرة، ليعود بعدها بأسابيع عبر بوابة نوتنجهام، إذ سجل أول نتائجه الكبيرة بفوز لافت في ملحق الدوري الأوروبي أمام فنربخشة التركي بثلاثية نظيفة.

بدأت قصة بيريرا مع وولفرهامبتون حين تولّى تدريب الفريق في ديسمبر 2024 والفريق يعاني في مؤخرة ترتيب الدوري الإنجليزي، قدم آنذاك واحدة من أفضل الفترات القصيرة في مسيرته التدريبية، إذ حصد مع الفريق 32 نقطة من 18 مباراة، وحقق سلسلة انتصارات متتالية مكّنته من الابتعاد مبكرًا عن صراع الهبوط في موسم 2024ـ2025، ولكن بداية الموسم التالي حملت صورة مغايرة تمامًا، فالفريق فشل في تحقيق أي انتصار في أول عشر مباريات، ليتراجع إلى ذيل الترتيب وتصدرت الضغوط المشهد داخل النادي، ما دفع الإدارة إلى إنهاء علاقته في 2 نوفمبر 2025.

وعلى الرغم من النهاية السلبية، لم يمكث المدرب البرتغالي كثيرًا دون وجهة جديدة، إذ أعلن نوتنجهام فورست التعاقد معه منتصف الشهر ذاته، مستندًا إلى قدرته على إعادة بناء الفرق وخلق ردّات فعل سريعة داخل الملعب، وجاءت مباراته القارية الأولى مع الفريق لتمنحه انطلاقة مثالية، حين قاد نوتنجهام إلى فوز عريض على فنربخشة التركي 3ـ0 في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

وظهر تأثير بيريرا واضحًا على التنظيم الدفاعي والفعالية الهجومية، إذ لعب نوتنجهام بضغط متقدم ومساحات قصيرة بين الخطوط، مستفيدًا من أخطاء خصمه التركي الذي بدا عاجزًا عن مجاراة رتم المباراة، واعتُبر الفوز إشارة مبكرة إلى أن المدرب البرتغالي يسعى إلى إعادة صياغة هوية الفريق، وتحويل بدايته الجديدة إلى مشروع مستقر بعد مرحلة انتقالية مع وولفرهامبتون.

يذكر أن البرتغالي فيتور بيريرا، قاد فريق الأهلي السعودي موسم 2013ـ2014، ودرب الشباب موسم 2024، قبل أن يخوض تجربتيه في الدوري الإنجليزي مع وولفرهامبتون، ونوتنجهام فورست.