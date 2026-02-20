أمام حرس الحدود.. الزمالك يرفض الحكم القلاوي

أعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يتحفظ خلالها على تعيين الحكم حمادة القلاوي لإدارة مباراة الفريق أمام حرس الحدود، الجمعة، في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الزمالك، عبر بيان نشره المركز الإعلامي للنادي: «إن هذا التحرك جاء بسبب ارتكاب القلاوي أخطاءً تحكيمية في مباراة الزمالك أمام الحرس الموسم الماضي، ومن ثم لم يكن مناسبًا إسناد مباراة اليوم إلى الحكم نفسه».

وفي الوقت نفسه، طالب الزمالك في شكواه بتفسير من اتحاد الكرة للأخطاء التحكيمية الكبيرة والواضحة من الحكم أمين عمر خلال مباراة الأهلي والجونة التي لعبت الخميس في مسابقة الدوري، واتسمت فيها القرارات التحكيمية بعدم الحيادية، حسبما وصف النادي.

وأكد الزمالك، في بيانه، إصرار النادي على صدور تفسير من اتحاد الكرة بشأن الأخطاء التحكيمية في لقاء أمس، لأن ما يحدث يوحي بأن البطولة تسير في اتجاه واحد، ومن ثم عدم توفر العدالة والنزاهة والشفافية في هذه المرحلة المهمة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك قبل مباراة اليوم المركز الثالث برصيد 31 نقطة، أما حرس الحدود فلديه 14 نقطة في المركز الـ 17.