جوارديولا: لا يهمني فارق النقاط مع أرسنال

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لا يبدي اهتمامًا بفارق النقاط في صراع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ظل امتلاك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة، ومواجهة ضد الغريم أرسنال في أبريل، فإن سيتي الآن حال فوزه في كل مبارياته المتبقية سيصبح بطلًا مرة أخرى، بعدما فرط أرسنال في نقاط جديدة بالتعادل مع وولفرهامبتون منتصف الأسبوع.

وتقلص الفارق إلى 5 نقاط ولكن، عندما سئل جوارديولا عما إذا كان فريقه يمتلك فرصة أفضل بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل شهرين، أكد المدرب أنه يركز فقط على مباراة السبت أمام نيوكاسل يونايتد.

وقال جوارديولا: «لا أعرف ماذا سيحدث في المباريات الـ 12 المتبقية، لا أتحدث ولو لثانية عن هذا الأمر مع اللاعبين، فبالأمس واليوم نتحدث فقط عن مباراة نيوكاسل».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: «لم أتحدث عن جدول الدوري، ولا عن مركزنا، والأمر لا يهمني على الإطلاق، يمكنك أن تسألني هذا السؤال قبل جولتين أو ثلاثة من النهاية وسأجيبك، هناك 12 مباراة متبقية، وهو عدد كبير، ستحدث أشياء كثيرة، هذه هي الحقيقة الوحيدة المؤكدة».