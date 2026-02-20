الرئيسية / الصورة .. قصة

السويد إلى النهائي

2026.02.20 | 07:25 pm
تأهل منتخب السويد للسيدات، الجمعة، إلى نهائي بطولة الكيرلنج بعد تغلبه على نظيره الكندي على ملعب كورتينا الأولمبي ضمن منافسات أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 (رويترز)
