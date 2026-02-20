الرئيسية / الصورة .. قصة

يوهانس يحصد الذهب

2026.02.20 | 07:26 pm
توج النرويجي يوهانس ديل-سكيفدال، الجمعة، بالميدالية الذهبية في رياضة البياثلون خلال منافسات الانطلاق الجماعي لمسافة 15 كم للرجال ضمن أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 (الفرنسية)
