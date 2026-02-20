البطارية تؤخر انطلاقة مارتن

تفاقمت معاناة أستون مارتن بعد أن تسببت مشكلة في وحدة طاقة هوندا في عدم استكمال الفريق، الجمعة، اختبارات ​ما قبل الموسم لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات في البحرين.

وأكمل الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له مسافة أقل بكثير من منافسيه، حيث تأخر عن الاختبار الأولي في برشلونة ثم واجه مشاكل في الاعتمادية خلال الاختبارين في البحرين.

وقالت شركة هوندا، شريكة الفريق في المحركات، في بيان إن مشكلة تتعلق بالبطارية أثرت على ‌أداء فرناندو ‌ألونسو، الخميس، في السيارة التي ​صممها ‌أدريان ⁠نيوي.

وأضاف ​البيان «منذ ⁠ذلك الحين، نقوم بإجراء محاكاة على منصة الاختبار في شركة هوندا للسباقات «إتش.آر.سي» في ساكورا. نظرًا لهذا ونقص قطع غيار وحدة الطاقة، قمنا بتعديل خطة السباق، الجمعة، لتكون محدودة للغاية وتقتصر على فترات قصيرة فقط».

وظهر الكندي لانس سترول، الذي كان من المقرر ⁠أن يقود السيارة طوال اليوم والذي يهيمن والده ‌لورانس على الفريق، على ‌المضمار في لفة لاختبار الحلبة قبل استراحة ​الغداء مباشرة، لكنه فشل ‌في تسجيل زمن بالسيارة.

وفي المقابل قطع سائق فيراري شارل ‌لوكلير الأسرع في الاختبارات 80 لفة.