الاتحاد الإنجليزي يغرم كريستال 50 ألف جنيه

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، الجمعة، على فريق كريستال بالاس بسبب لافتة رفعها مشجعون تظهر إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام فورست، وهو يحمل ما يبدو أنه مسدس موجه إلى رأس مورجان جيبس وايت لاعب الوسط .

ووقع الحادث خلال مباراة الدوري الإنجليزي ‌الممتاز التي انتهت بالتعادل ‌1ـ1 في ​ملعب ‌سيلهرست ⁠بارك ​أغسطس الماضي، وكان شعار اللافتة «السيد ماريناكيس لا يشارك في الابتزاز أو التلاعب بنتائج المباريات أو تهريب المخدرات أو الفساد».

وكانت هذه هي المباراة الأولى بين الفريقين منذ هبوط بالاس من الدوري الأوروبي ⁠إلى دوري المؤتمر لانتهاكه قواعد ‌الاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا» المتعلقة بملكية الأندية ​المتعددة، وهو ما ‌سمح لفورست بأخذ مكان بالاس في المسابقة.

وقال ‌الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: «فشل النادي في ضمان عدم تصرف مشاهديه ومشجعيه «وأي شخص يدعي أنه ‌من المشجعين أو المتابعين» بطريقة غير لائقة أو مسيئة أو مهينة ⁠واستفزازية في هذه المباراة».

وأضاف: «حقيقة أن كريستال بالاس كان لديه سياسة لمنع تهريب اللافتات إلى الملعب تثبت أنه كان على علم بالمخاطر».

ونفى بالاس لاحقًا هذه التهمة، لكن لجنة تنظيمية مستقلة وجدت أنها ثابتة وفرضت الغرامة بعد جلسة استماع.

ونفى ماريناكيس، الذي استحوذ على نوتنجهام فورست في عام 2017، مرارًا وتكرارًا ​الادعاءات المتعلقة ​بالتلاعب بنتائج المباريات والفساد وأنشطة غير مشروعة أخرى.