ممتاز السيدات.. الأهلي يقرّب النصر من اللقب الرابع تواليا

ثلاث نقاط فقط كفيلة بحسم فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات لقب الدوري الممتاز لصالحه، للمرة الرابعة على التوالي في تاريخه، دون النظر إلى أي نتيجة أخرى، خلال ما تبقى من الجولات الأربع لمنافسات الدوري.

ويبحث فريق سيدات النصر المتصدر بـ 30 نقطة، عن النقاط الثلاث، الجمعة، عندما يستضيف، الأهلي على ملعبه في الرياض عند العاشرة مساءً، رغبة في حسم صراع اللقب، قبل نهاية الدوري بثلاث جولات.

ويبتعد النصر بفارق 11 نقطة عن الهلال والاتحاد اللذين يصطدمان، الأحد، على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، وفي حال حصول متصدر الدوري بالعلامة الكاملة «10 انتصارات» على نقاط ضيفه الأهلاوي يحسم البطولة لصالحه رسميًا، وكذلك يمكن أن يحققها بغض النظر عن نتيجته أمام الأهلي، حال تعادل الاتحاد والهلال المتساويين في عدد النقاط «19 نقطة» من 10 مباريات وقبلهما في المركز الثاني القادسية بالعدد نفسه من النقاط ولكن من 11 مباراة بعد تعادله مع نيوم بهدف لمثله.