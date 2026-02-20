تيودور: معركة الهبوط ليست مهمة ونسبة بقاء توتنام 100%

طمأن إيجور تيودور، مدرب فريق توتنام هوتسبير الإنجليزي الأول لكرة القدم الجديد مشجعي فريقه، الجمعة، بالتأكيد على ثقته «بنسبة 100 في المئة» من بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، وذلك قبل مباراته الأولى مع النادي ضد أرسنال.

ويحتل توتنام المركز 16 متقدمًا بخمس نقاط عن منطقة الهبوط، ما أدى لإقالة توماس فرانك من تدريب الفريق وتعيين تيودور مدرب يوفنتوس السابق حتى نهاية الموسم.

وستكون مباراة تيودور الأولى ضد أرسنال متصدر الدوري وغريمه اللدود، وعندما سُئل عما إذا كان توتنام سيظل في دوري الأضواء الموسم المقبل، قال ‌الكراوتي للصحافيين: «100 في المئة».

وأضاف: «هذه معركة الهبوط ليست ​مهمة. ‌القتال ⁠من ​أجل كل ⁠مركز، مراكز الهبوط أو المركز الأول أو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، يتحقق بسبب ما تفعله خلال الأسبوع في التدريبات ثم في يوم المباراة».

كما رفض تيودور التلميحات بأن هامش الخطأ الضئيل للنادي يمكن أن يؤثر ⁠على نهجه.

وقال: «خمس نقاط عن منطقة الهبوط ‌أو عشر نقاط أو نقطتان، ‌لا فرق. نحتاج إلى التركيز، دعونا نركز ​على هذا ونرى ما ‌يمكننا تحقيقه. النظر إلى الأسفل أو إلى الأعلى لا يفيد ‌في شيء».

وتابع: «يريد اللاعبون أن يفهموا ما نريده بوضوح. كان هذا هو الهدف. إرسال رسالة حول القيم والطريقة التي نريد اللعب بها».

وأكمل: «لا يتعلق الأمر بأنظمة اللعب. من المهم أن نصبح فريقًا ومجموعة ‌تهتم ببعضها البعض. هذا أمر أساسي بالنسبة لي. بعد ذلك يمكن أن تظهر الجودة. وبالنسبة ⁠لي هذا ⁠فريق يتمتع بالجودة ولديه إمكانات».