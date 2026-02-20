الرئيسية / الصورة .. قصة

تتويج صيني

2026.02.20 | 07:54 pm
توج الصيني وانج شيندي، الجمعة، بالميدالية الذهبية في منافسات التزلج الحر للرجال «القفزات الهوائية» خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 (الفرنسية)
تتويج صيني

تتويج صيني

تتويج صيني

تتويج صيني