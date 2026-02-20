بنهاية العام.. نيمار يخطط على الاعتزال

اعترف نيمار جونيور، مهاجم فريق سانتوس البرازيلي الأول لكرة القدم، للمرة الأولى بأنه قد يضع حدًا لمسيرته في نهاية العام الجاري، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي يأمل في المشاركة بها رغم تعرضه لإصابات متكررة.

وقال الدولي البرازيلي، البالغ 34 عامًا، خلال مقابلة مع قناة «كازي تي في» الإلكترونية، التي نشرت عدة مقتطفات منها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة الخميس: «لا أعرف ما سيحدث من الآن فصاعدًا، ولا أعرف شيئًا عن العام المقبل.. ربما عندما يأتي شهر ديسمبر، سأرغب في الاعتزال. أنا أعيش الآن عامًا بعد عام».

وكان نيمار جدّد أخيرًا عقده مع سانتوس حتى نهاية عام 2026. كما خاض الأحد مباراته الأولى العام الجاري مع فريقه، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى نهاية ديسمبر الماضي، ليغيب عن بداية الموسم الذي يبدأ يناير للأندية البرازيلية.

وأوضح مهاجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق للقناة: «أردت العودة الموسم الجاري بنسبة 100 بالمئة، ولهذا السبب تغيّبت عن بعض المباريات».

وأضاف: «إنه عام مهم، ليس فقط لنادي سانتوس، بل أيضًا للمنتخب البرازيلي ولي شخصيًا، مع قرب تنظيم كأس العالم».

يُعتبر نيمار أفضل هدّاف في تاريخ منتخب البرازيل «79 هدفًا، بفارق هدفين عن بيليه»، ويطمح للمشاركة في المونديال للمرة الرابعة. لكنّه لم يُستدع منذ تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهمة في مايو الماضي.

وكانت آخر مباراة له بقميص الـ «سيليساو»، بطل العالم خمس مرات، في 17 أكتوبر 2023، حين تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة ضد منتخب الأوروجواي.

ومنذ عودته إلى ناديه القديم قبل عام، مرّ نيمار بعدّة مشاكل بدنية، لكنه لعب دورًا محوريًا في بقائه في الدرجة الأولى.