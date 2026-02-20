الاتحاد يقترح تعديل موعد نصف نهائي كأس الملك

أبلغت «الرياضية» مصادر خاصة أن نادي الاتحاد قدم مقترحًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن تعديل موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من 18 مارس المقبل إلى 7 أبريل 2026.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة للدعوة التي أطلقها ياسر المسحل، رئيس اتحاد اللعبة، في تصريح صحافي بشأن بحث موعد بديل مناسب للمواجهتين يتماشى مع ازدحام روزنامة منافسات الموسم الجاري.

واقترح النادي الجداوي ترحيل مواجهات الأهلي والهلال والاتحاد في الجولة 29 المقررة في 7 أبريل إلى 6 مايو المقبل، لأنها تتزامن مع الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت في 26 يناير الماضي عن تغيير مواعيد مواجهتي الخلود والاتحاد والأهلي والهلال ضمن نصف النهائي من كأس الملك إلى الأربعاء 18 مارس المقبل الموافق 29 رمضان، لتلعب المباراتان في توقيت واحد عند الـ 10:00 مساءً.

وأشارت المصادر عينها إلى أن الطلب الاتحادي يهدف إلى تخفيف ضغط المباريات وتوفير فترات إعداد واستشفاء مناسبة للفرق، إضافة إلى تجنب خوض المواجهة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بما يعزز العدالة التنافسية ويحافظ على الجاهزية الفنية والبدنية.

كما أوضحت المصادر أن المقترح تضمن تصورًا متكاملًا لإعادة توزيع بقية أيام الروزنامة في حال اعتماد الموعد الجديد، بما يضمن الحفاظ على استقرار البرنامج الزمني للمسابقات وعدم الإضرار بمصالح بقية الأندية، إضافة إلى مراعاة استحقاقات المنتخبات والتزاماتها الدولية في ظل ازدحام روزنامة المنافسات خلال الأشهر الأخيرة من الموسم، التي تتداخل فيها مباريات الدوري وكأس الملك مع المشاركات الآسيوية وفترات التوقف الدولية.



وبحسب المصادر، فإن المقترح قُدِّم للجهات المختصة ضمن الإجراءات التنظيمية المعتادة، دون صدور أي قرار رسمي حتى الآن بشأن اعتماد الموعد الجديد.