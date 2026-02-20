إنزاجي: الاتحاد فريق بطل.. وثيو انتظار

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن أن مشاركة الفرنسي ثيو هيرناديز، الظهير الأيسر، في مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، السبت، ستحدد خلال الحصة التدريبية الأخيرة، الجمعة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق استفاد كثيرًا من المعسكر الإعدادي في أبوظبي نهاية العام الماضي.

وأوضح إنزاجي خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، قبل لقاء الاتحاد في جولة «يوم التأسيس» الـ23 من دوري روشن السعودي: «ثيو تدرب بشكل جيد في اليومين الماضين، وتبقى تمرين وحيد، وبعدها سأتخذ قراري».

وشدد مدرب الفريق الهلالي على أهمية التركيز أمام فريق وصفه بأنه لا يعتمد فقط على التحولات، وقال في هذا الصدد: «الاتحاد بطل دوري روشن، ولديه ثلاثة انتصارات متتالية، وهو فريق جيد للغاية ويملك عناصر رائعة».

وأضاف إنزاجي: «تنتظرنا في الفترة المقبلة، خاصة في شهر رمضان، 8 مباريات منها 5 خارج ملعبنا، والأهم التفكير في كل مباراة على حدة، ولا أستطيع التفكير في المستقبل ونسيان مباراة الاتحاد السبت».

وعن سبب تحسن الفريق بالضغط، ومدة علاقتها بمعسكر الفريق في أبوظبي، ديسمبر الماضي، أجاب مدرب الهلال: «معسكر أبوظبي كان مفيدًا، وسمح لنا العمل بتثبيت الأفكار مع اللاعبين، وتأثرنا فيه فقط بعدد اللاعبين المحليين ووقتها كانوا يلعبون في البطولة العربية، ولكن العمل كان يسير بشكل ممتاز للغاية، ووضعنا فيه الأفكار، ولكن مع قلة الأيام بين المباريات لا نستطيع تثبيت الأفكار المرغوبة كما كان عليه الحال في المعسكر الإعدادي».

وعلق سيموني إنزاجي على تغير الأداء التهديفي للبرازيلي مالكوم وسالم الدوسري بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، قائلًا: «مالكوم وسالم لاعبان جيدان من بداية الموسم وليس في المباريات الأخيرة، ويعملان للفريق بشكل ممتاز، وأريد أن يستمرا على هذا المنوال حتى نهاية الموسم».

وعن مستوى اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف الأزرق، رد إنزاجي: «أداؤهم ممتاز، خاصة بوابري وميتي، لأنهما لاعبان شابان بعمر صغير، ومراد ومندش سنهما أكبر قليلًا، وفي نادٍ جديد، وسعيد بأدائهم، وهما يحاولون العطاء وإظهار كل شي لأنهم يمثلون فريقًا كبيرًا».