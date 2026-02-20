أرتيتا: الإعلام قسا علينا.. ونحن في المكان الصحيح

طالب الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبيه بالهدوء والتركيز، وذلك بعد الضغوطات المتزايدة في سعيهم لتحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا.

وفرط أرسنال المتصدر في تقدمه بهدفين لينقاد إلى التعادل مع وولفرهامبتون متذيل الترتيب الأربعاء، ليمنح منافسه مانشستر سيتي فرصة الاقتراب منه أكثر. وفي حال فاز فريق بيب جوارديولا بالمباريات الـ12 المتبقية له في الدوري بما في ذلك مواجهة مباشرة مع أرسنال في ملعب «الاتحاد» في أبريل المقبل، فسيتوج بلقب الدوري.

ورغم إهدار نقطتين في ملعب وولفرهامبتون، ما زال أرسنال في الصدارة بفارق خمس نقاط، لكن مع مباراة أكثر. لكن الفريق يخشى سيناريوهات المواسم الثلاثة الماضية والتي احتل فيها المركز الثاني.

وبعد تعادله الأخير، واجه الفريق انتقادات كبيرة بعدم قدرته على المنافسة في اللحظات الحاسمة، وعلق أرتيتا على ذلك الجمعة في مؤتمر صحافي قبل مواجهة توتنام، الأحد: «رد فعل الإعلام كان قاسيًا والجميع لديهم آراؤهم ويرون أن وجهة نظرهم هي الصحيحة».

وأضاف: «لو كان لكل منا كتاب خاص به لا أعلم ما سيقوله كتابك وما كنت قد توقعته منذ ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو ثمانية أشهر مضت، سيكون من المثير للاهتمام مراجعة آرائكم وكيف كنتم ترون الطريقة التي تسير بها المنافسة في الموسم».

وتابع أرتيتا: «لدينا تعليمات واضحة للغاية، علينا أن نعيش اللحظة واللحظة الحالية جميلة جدًا.. نحن في المكان الذي نطمح إليه للمنافسة، لذلك سنكون هادئين ونبقي أعيينا مفتوحة ونستمع جيدًا ونفهم ما يحتاجه اللاعبون لإعطاء أفضل ما لديهم».

وعلى الرغم من خيبة أمله من التعادل الأخير، إلا أن أرتيتا حرص على طي الصفحة وكتابة فصل جديد، يبدأ يوم الأحد ضد توتنام. وقال: «ما رأيته هو رد فعل هائل مرة أخرى، وهذا لا يفاجئني على الإطلاق. عندما تخسر نقاطًا في اللحظات الأخيرة من المباراة، بطريقة غير متوقعة تمامًا، ثم تستقبل هدف التعادل بتلك الطريقة، لا يمكن لأحد أن يفهم ذلك حقًا».

وأضاف: «لكن هذه هي كرة القدم، وهذا هو جمالها، وكان ذلك فصلًا وانتهى، لذا لدينا موسم طويل.. ما يهمني جدًا هو الخطوة التالية، وماذا سنفعل، وكيف نكتب مصيرنا بأنفسنا من هنا وإلى الأمام، وهذا كل شيء».

وعن تطلعه إلى ديربي شمال لندن ، قال المدرب: «إنها المباراة التي تنتظرنا، ونحن متشوقون للغاية لخوضها.. لو أتيحت لنا فرصة اللعب اليوم، أعتقد أننا جميعًا كنا نتمنى ذلك، لنستعيد ذلك الحماس الذي يملأ قلوبنا ونستغله بالشكل الأمثل، وعلينا أن نثبت ذلك يوم الأحد».

وأوضح: «أعتقد أننا اعتدنا مواجهة فريق بمدرب جديد سبع مرات بالفعل الموسم الجاري. لقد حللنا كل ما فعله في مسيرته المهنية. في أندية مختلفة، وبتشكيلات مختلفة، واللاعبون المتاحون لديهم.. ومن هناك، بالطبع، ستكون لدينا القدرة على التكيف مع متطلبات اللعبة. لكن التركيز الرئيس ينصب أيضًا على ما يتعين علينا فعله للفوز».

بخصوص الأهداف التي استقبلها الفريق في الدقائق الأخيرة من المباريات قال أرتيتا: «أعتقد أن كل مباراة كانت لها ظروفها الخاصة.. بالتأكيد ليس هدفنا الدفاع عن أي نتيجة، فهذه ليست عقلية اللاعبين، يجب أن نُشيد بالمنافس أيضًا، وأحيانًا يكون السبب هو عدم تطبيقنا لما تتطلبه اللعبة بالضبط في بعض الجوانب وهذا ما حدث في تلك المباراة، حيث امتصصنا الضغط دون أن نستقبل أي تسديدة. هذه هي حقيقة ما حدث. أما مباراة أستون فيلا، فكانت، في رأيي، مختلفة تمامًا، خاصةً في الدقائق السبع أو الثماني الأخيرة منها».