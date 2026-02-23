أتلتيكو يستعد

اختتم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية، الإثنين، استعدادًا لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء، ضمن إطار إياب ملحق «البلاي أوف» المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا (وكالات)