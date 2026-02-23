آخر الأخبار
أتلتيكو يستعد
2026.02.23 | 06:50 pm
اختتم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية، الإثنين، استعدادًا لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء، ضمن إطار إياب ملحق «البلاي أوف» المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا (وكالات)
الاتحاد يسقط الهلال.. ويؤجل فرحة النصر
الهلال يكسب الأهلي.. ويحسم صدارة الطائرة
زكري: المرحلة صعبة.. متى يلتف الشبابيون؟
كاريلي: رياض ليس عذرا.. والأهلي عملاق
الرابطة : ميسي لم يدخل غرفة الحكام
الهلال يرسم مخطط التعاون ويغادر
خيمة جوميز.. الفتح يطبق فكرة أمينة
الآسيوي يؤخر مواجهة الأهلي
مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ قبل مواجهة إيفرتون
في أسبوع.. الرياض يقهر الشباب مرتين
زكري: المرحلة صعبة.. متى يلتف الشبابيون؟
الرابطة : ميسي لم يدخل غرفة الحكام
قضية ناستاسيتش.. العلا يصعّد إلى «التحكيم»
الكرة السعودية
2026-02-23 00:54:23
الاتحاد يسقط الهلال.. ويؤجل فرحة النصر
الكرة السعودية
2026-02-22 23:24:21
الرياض يهدد 4 شبابيين قبل الهلال
الكرة السعودية
2026-02-22 19:51:22
اجتماع يناقش خسارة صدارة الهلال
الكرة السعودية
2026-02-23 20:33:42
قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-02-23 22:54:17
نانديز يحرز أسرع هدف قدساوي في الديربي
الكرة السعودية
2026-02-23 21:58:44
مواجهة رابعة بين كاريلي والأهلي
الكرة السعودية
2026-02-23 21:53:17
ديربي الشرقية يعيد ذكري وأبو الشامات وجلوشيفيتش
الكرة السعودية
2026-02-22 16:57:47
بعد «الكلاسيكو».. الاتحاد يفحص شراحيلي
الصورة .. قصة
2026-02-22 02:07:38
الصدارة تضيع
الكرة السعودية
2026-02-22 01:58:32
الحمراء في «الكلاسيكو».. كادش رابع اتحادي
الكرة السعودية
2026-02-22 01:35:50
في ليلة الصدارة.. بينتو يعادل بونو
الكرة السعودية
2026-02-22 01:10:37
جيسوس: النصر كان بعيدا عن الدوري.. وغياب الجمهور مؤسف
الكرة السعودية
2026-02-22 00:16:10
بعد 50 يوما.. النصر يستعيد الصدارة
الكرة السعودية
2026-02-23 21:58:44
مواجهة رابعة بين كاريلي والأهلي
الكرة السعودية
2026-02-23 21:39:41
ضمك يستعين بـ 6.. والعبيد يظهر
الكرة السعودية
2026-02-23 21:38:12
ميّو يبعد أبو الشامات عن تشكيل الأهلي
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 155 سيارة
فيديو
2026-02-16 21:54:17
17 مليون زائر في موسم الرياض
رياضات أخرى
2026-02-15 00:16:35
«بريمير بادل».. كويلو وتابيا يحافظان على اللقب
ESports
2026-02-20 16:26:39
اتحاد الرياضات الإلكترونية يوقع مذكرتين مع ROC Esports وTeam Stallions
ESports
2026-02-16 15:19:11
«تويستد مايندز» يخطف لقب البطولة التحضيرية
ESports
2026-02-15 15:05:49
«Richter» و«أبو عمر» يتزعمان ألقاب «Riyadh Clash»
