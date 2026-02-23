أمام أولمبياكوس.. ليفركوزن يفقد خدمات تيلمان

يفتقد فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم خدمات مالك تيلمان، لاعب الوسط، في مواجهة أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال الدنماركي كاسبر هيولماند، مدرب فريق ليفركوزن، في مؤتمر صحافي، الإثنين: «الأمر صعب بعض الشيء عندما يتعلق بمالك. لم يحسم بعد ما إذا كان بإمكانه اللعب، لكن الأمور لا تبدو جيدة».

وتعرض تيلمان «23 عامًا» لضربة في كاحله الأيمن من قبل ستانلي نسوكي، لاعب يونيون برلين، في الدقيقة الثالثة من المباراة، التي خسرها الفريق بهدف نظيف، السبت الماضي. وواصل تيلمان اللعب حتى نهاية المباراة، لكنه غادر الملعب وهو يعرج.

وقال هيولماند: «لدينا حصة تدريبية قصيرة وفحص طبي الثلاثاء، وبعدها سنقرر». ولدى ليفركوزن أفضلية من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ولكن المدرب حذّر من التراخي.

وأضاف: «إنها نتيجة جيدة، ولكن من الخطير أن تعتقد أن الأمور أصبحت سهلة. ليست سهلة. نحن نأخذ هذه المهمة بشكل جاد للغاية».

ويتأهل الفائز من المباراة لدور الـ16، وسيواجه إما بايرن ميونيخ أو أرسنال.