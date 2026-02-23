الهلال يرسم مخطط التعاون ويغادر

تغادر بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى القصيم، فجر الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة التعاون في الجولة 10 المؤجلة من دوري روشن السعودي، مساء اليوم نفسه، على ملعب الوولفز بارك في القصيم وفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية» .

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، سيدخل مباراة التعاون بقائمة مقاربة للتي زج بها في مواجهة الاتحاد الأخيرة.

ويضع إنزاجي اللمسات الفنية الأخيرة التي سيدخل بها المباراة بالحصة التدريبية النهائية التي يختتم بها التحضيرات عند الـ09:30، مساء الإثنين، ويعمل خلالها ميدانيًا على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها فريقه في مباراته أمام الاتحاد.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد «54 نقطة» خلف النصر المتصدر «55 نقطة» ومتفوقًا على الأهلي الثالث «53 نقطة».