بـ24 ساعة.. 9 جولات في روشن تسجل الفارق الأقل

سجلت تسع جولات في دوري روشن السعودي من حيث فارق واحدة عن الأخرى «24 ساعة» فقط كونها أقل فترة راحة للفرق، منذ انطلاقة البطولة ابتداء من 28 أغسطس الماضي، وفق رصد «الرياضية» من الجدول المعتمد لرابطة دوري المحترفين.

وتعد الفارق بين الجولة «9 إلى 11» الأكثر بعدد الأيام بعد أن توقفت البطولة 31 يومًا، بسبب تزامنها مع مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب فيفا، التي لعبت في الدوحة مطلع ديسمبر الماضي، وتوج بها المنتخب المغربي.

وجاءت الجولة من «4 إلى 5» ثاني أطول مدة بين الجولتين، بعد وصل التوقف فيها 19 يومًا، لمشاركة الأخضر في أيام فيفا، وتكرر الحال ذاته بعدد أيام أقل «12 يومًا» في الفارق بين الجولة «1 إلى 2»، وبالأيام نفسها في الجولة «8 إلى 9».

وتكرر التوقف بين جولة وأخرى لمدة أربعة أيام في خمس جولات، فيما جاء ثلاث جولات بفارق بينهما ثلاثة أيام فقط، ويومان لجولة واحدة.