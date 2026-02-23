بعد قمة النصر والهلال.. راموس يضبط ديربي الشرقية

أسندت لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، للمكسيكي سيزار أرتورو راموس.

ويساعد الحكم المكسيكي مواطنيه البرتو مورين، مساعدًا أول، وماركو بيسجويرا، وحكم الفيديو المكسيكي ادوناي اسكوديرو، وعبدالله زربان، حكمًا رابعًا، وياسر السلطان، مساعد حكم فيديو.

وسبق للحكم المكسيكي أن أدار العديد من المباريات الكبرى في الدوري، منها الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي والنصر.

المكسيكي ولد في 5 ديسمبر 1983 وأصبح حكمًا دوليًا عام 2014 وقاد طوال مسيرته 534 مباراة وأظهر 2255 بطاقة صفراء و211 حمراء، وقاد في الدوري السعودي 7 مباريات أظهر فيها 27 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء.

وكان موسم 2021-2022 أول ظهور للحكم المكسيكي في الدوري السعودي بعد قيادته مباراة الباطن والنصر ضمن الجولة 21 في الموسم ذاته، وعاد في الجولة 29 وقاد مباراة الاتحاد والاتفاق.

وتولى راموس قيادة ديربي العاصمة الرياض بين الهلال والنصر ضمن الجولة العاشرة موسم 2022-2023 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وفي الموسم الذي يليه قاد ثلاث مباريات، جمعت الاتحاد والباطن والرائد أمام الهلال والاتحاد أمام الشباب. وفي الموسم 2024-2025 كلف بقيادة الأهلي والنصر ضمن الجولة 20 وانتهت بفوز الأول 3-1.