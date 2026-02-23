الآسيوي يؤخر مواجهة الأهلي

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إدارة شركة النادي الأهلي السعودي موافقته على طلب تأخير انطلاقة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم، مع نظيره الدحيل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتحاد القاري أرسل رده على الطلب الذي قدمه النادي السعودي، متضمنًا موافقته على تأخير بداية المواجهة المقرر خوضها على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، عند الـ09:15 مساء الإثنين التاسع من مارس المقبل، لتنطلق عند الـ11:30 رغبة في إتاحة الفرصة أمام الجماهير لأداء صلاة التراويح، والحضور إلى الملعب.

يذكر أن الأهلي ضمن التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة القارية بحلوله في المركز الثاني بسلم الترتيب برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات، وتعادلين، وخسارة واحدة، وبفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر.