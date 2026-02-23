الناصر والنجعي يدخلان تدريبات النصر

دخل سعد الناصر وسامي النجعي، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، التدريبات الجماعية، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وتعافى الثنائي الناصر والنجعي من إصابتيهما العضليتين في ظل عدم حاجتهما إلى برنامج علاجي خلال الأيام المقبلة والسماح لهما بالمشاركة، فيما يحتاج الحارس راغد النجار إلى جلسات علاجية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب القطب العاصمي، فرض تدريبًا، عصر الإثنين، لم يتجاوز نصف ساعة بهدف تخفيف الضغط على اللاعبين.

وكشف المصدر عن أن المدرب البرتغالي لم يجري مناورة في التدريب، ولم يعتمد بديل الموقوف البرازيلي أنجيلو جابرييل الذي يغيب عن مواجهة النجمة، الأربعاء، ضمن الجولة 10 من دوري روشن السعودي بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن برصيد 55 نقطة من 18 فوزًا وتعادل و3 خسائر، وبفارق نقطة عن الهلال الثاني، ونقطتين عن الأهلي الثالث.