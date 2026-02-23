«يويفا»: إيقاف بريستياني بسبب العنصرية ضد فينيسيوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الإثنين، إيقاف جيانلوكا بريستياني، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي الأول مؤقتًا لمباراة واحدة، عقب حادثة وقعت مع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب الأرجنتيني بريستياني عن مباراة الإياب، الأربعاء، في سانتياجو برنابيو.

ويتقدم ريال مدريد بنتيجة 1ـ0 بعد تفوقه في مباراة الذهاب في لشبونة.

وقال اليويفا في بيان: «هذا لا يخل بأي قرار قد تتخذه هيئات الانضباط التابعة ليويفا بعد انتهاء التحقيق الجاري ‌وتقديمه إلى هيئات الانضباط ‌التابعة للاتحاد الأوروبي وستتوفر مزيد من المعلومات حول هذه المسألة ‌في ⁠الوقت المناسب».

وتوقفت مباراة ⁠الذهاب لمدة 11 دقيقة بعد أن سجل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه مرارًا وتكرارًا قبل أن يدلي بتعليقات فسرها فينيسيوس وزملاؤه القريبون منه في الملعب على أنها إهانة عنصرية ضد الجناح البرازيلي «25 عامًا».

وأوقف الحكم فرانسوا لوتكسييه المباراة بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، كما أظهرت لقطات أيضا كيليان ⁠مبابي مهاجم ريال مدريد وهو يبدو أنه يواجه بريستياني ‌ويصفه بأنه «عنصري لعين»، بينما أظهرت صور البث ‌مشجعين لبنفيكا وهم يصدرون إيماءات عنصرية تحاكي القردة.

ونفى بريستياني هذه المزاعم، ‌قائلًا إن فينيسيوس «أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه»، وأعلن بنفيكا أنه ‌يدعم لاعبه.

وقال مبابي للصحافيين إنه سمع بريستياني يوجه نفس التعليق العنصري إلى فينيسيوس عدة مرات، وهو اتهام وجهه أيضًا الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد.

وقال مبابي إنه كان مستعدًا لمغادرة الملعب، لكن فينيسيوس أقنعه بالاستمرار في اللعب.

وقال مبابي للصحافيين «لا يمكننا ‌أن نقبل أن يكون هناك لاعب في أفضل مسابقة كرة قدم في أوروبا يتصرف بهذه الطريقة. هذا الرجل «⁠بريستياني» لا يستحق ⁠أن يلعب في دوري أبطال أوروبا بعد الآن».

ونشر فينيسيوس لاحقًا بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي أعرب فيه عن إحباطه.

وكتب فينيسيوس «العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء. ويحتاجون إلى تغطية أفواههم بقمصانهم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يتمتعون بحماية الآخرين الذين من الناحية النظرية، عليهم واجب معاقبتهم. ما حدث اليوم ليس جديدًا في حياتي أو حياة عائلتي».

وقالت منظمة مكافحة التمييز «كك إت أوت» إن التركيز على احتفال فينيسيوس بالهدف بدلًا من الاعتراف بالتقرير هو «شكل من أشكال التلاعب النفسي» بعد أن قال مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو إنه يعتقد أن فينيسيوس حرض الجماهير.

وأضافت «هذا النهج لا يضر فقط بالفرد المتضرر، بل يرسل أيضًا رسالة خاطئة إلى الآخرين حول العالم الذين قد يكونون تعرضوا لمواقف مماثلة».

ولن يكون مورينيو على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب بعد حصوله على بطاقة حمراء بسبب احتجاجه في مباراة الذهاب.